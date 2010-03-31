Азаров сказал, когда проект бюджета-2010 должен быть в ВР

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру финансов Федору ЯРОШЕНКО доработать в проекте Государственного бюджета на 2010 год вопрос финансирования компенсации НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Н.АЗАРОВ дал сегодня, открывая заседание правительства.

«Министерство финансов, персонально Федор ЯРОШЕНКО, вместе с министерствами и ведомствами должно доработать вопросы, которые до сих пор не согласованы, - это касается, прежде всего, объема средств, предусмотренных для компенсации НДС и инвестиционных проектов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства добавил, что Кабинет Министров планирует внести на рассмотрение ВР проект Государственного бюджета через неделю.

«Сейчас можно констатировать, что основные проблемы проекта бюджета правительство решило», - подчеркнул он.