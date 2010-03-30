В ПР предлагают оппозиции составить конкуренцию Мартынюку

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что оппозиционным фракциям предложено внести свою кандидатуру на должность первого вице-спикера с тем, чтобы заполнить эту вакансию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

«Мы своим коллегам из фракций, в том числе, которые находятся в оппозиции, предложили выдвинуть и свои кандидатуры», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, если по какой-либо из кандидатур будет достигнута договоренность, то это даст возможность провести позитивное голосование.

А.ЕФРЕМОВ напомнил, что для того, чтобы провести кадровые назначения в президиуме Верховной Рады, необходимо, чтобы при голосовании за конкретную кандидатуру были взяты 300 бюллетеней.

В то же время, по его словам, фракции оппозиции пока еще не внесли ни одной кандидатуры. Как сказал А.ЕФРЕМОВ, на должность первого вице-спикера рассматривается лишь одна кандидатура - представителя фракции КПУ Адама МАРТЫНЮКА.

Как известно, представитель Партии регионов Александр ЛАВРИНОВИЧ, который до недавнего времени был первым заместителем председателя ВР, возглавил Министерство юстиции.