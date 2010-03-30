Тимошенко увидела, что в Украине - не без Кучмы

Команда Юлии ТИМОШЕНКО прогнозирует, что привлечение в ряды новой власти деятелей режима экс-президента Леонида КУЧМЫ может привести к расцвету в Украине реваншизма.

Об этом говорится в статье "В Украине – не без Кучмы", опубликованной на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Плотный слой "кучмизма", нанесенный сегодня на органы власти, не может не удивлять и не настораживать", - пишет автор статьи.

В частности, в ней приведены примеры возвращения кадров времен Леонида КУЧМЫ – Алексея КОСТУСЕВА, которого правительство Николай АЗАРОВА предлагает назначить председателем Антимонопольного комитета, руководителей силовых структур, губернаторов, руководства Администрации Президента и прочее.

"Власти ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА следует помнить, что оппозиция во главе с Юлией ТИМОШЕНКО внимательно следит за каждым шагом нового конгломерата "Украина – не без КУЧМЫ" и будет противостоять возвращению преступных схем, которые стали нормой жизни при бывшем Президенте", - отмечается в статье.