Верховная Рада начала заседание минутой молчания

Литвин послал телеграммы

Верховная Рада Украины почтила минутой молчания память жертв взрывов в московском метро. Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что направил телеграммы соболезнования двум палатам российского парламента. Как сообщал УНИАН, вследствие двух взрывов на станциях метро в Москве «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта погибли 39 человек. В больницах находится 71 пострадавший.

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