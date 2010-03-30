Верховная Рада начала заседание минутой молчания
10:15, 30 марта 2010Политика
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Литвин послал телеграммы
Верховная Рада Украины почтила минутой молчания память жертв взрывов в московском метро.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что направил телеграммы соболезнования двум палатам российского парламента.
Как сообщал УНИАН, вследствие двух взрывов на станциях метро в Москве «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта погибли 39 человек. В больницах находится 71 пострадавший.
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