Регионалы хотят, чтобы Тимошенко «ответила за базар»

Заявления Юлии Тимошенко о попытках подкупа судей Конституционного Суда должны быть проверены.

Об этом заявила депутат от Партии регионов Елена Бондаренко в эфире 5 канала.

"У МВД сейчас есть 10 дней на проверку этого заявления и вынесение своего вердикта. Есть основание – будет расследование и будет наказание виновных", -сказала она.

"Если же это оказалось обычным лжесвидетельствованием, то тогда должна отвечать за свои слова госпожа Тимошенко", - отметила Бондаренко.

"За базар надо отвечать. Вот это базар. За этот базар нужно отвечать, если это не так", - подчеркнула депутат от Партии регионов.

Как известно, 29 марта Тимошенко заявила о попытках подкупа судей КС для признания судом конституционным формирования коалиции фракциями и депутатами.

Украинская правда