Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ готов объявить новые парламентские выборы, если Конституционный Суд примет решение, подвергающее сомнению легитимность коалиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«В.ЯНУКОВИЧ примет любое решение Конституционного Суда относительно легитимности новосозданной коалиции», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе заверили, что Президент никогда не пойдет на нарушение Конституции, и будет действовать четко по закону. “И в случае, если Конституционный Суд принял бы решение, подвергающее сомнению легитимность коалиции, – Президент готов объявить новые парламентские выборы”, - отметили в пресс-службе.

В сообщении также отмечается, что Президент делает все, чтобы общество привыкало к новым реалиям, когда власть не нарушает закон и Конституцию. Президент выстраивает такое отношение к Основному Закону, при котором нарушение его было бы невозможным в нашем государстве.

«Виктор ЯНУКОВИЧ всегда подвергал острой критике факты нарушения Конституции со стороны вчерашней власти. И сам никогда не допустит повторения такой практики. Президент создаст все условия, чтобы Конституционный Суд имел возможность работать в рамках закона – спокойно и беспристрастно”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в ст. 61 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины». Согласно закону, коалиция депутатских фракций - это сформированное по результатами выборов и на основе согласованных политических позиций и на принципах, установленных Конституцией Украины и Регламентом ВР, объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входит большинство народных депутатов конституционного состава Верховной Рады.

11 марта в парламенте было объявлено о создании коалиции депутатских фракций «Стабильность и реформы». В ее состав вошли фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина и отдельные народные депутаты, в целом - 235 человек.

В тот же день в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 56 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) положений статьи 61 Регламента Верховной Рады Украины, утвержденного Законом Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» от 10 февраля 2010 года № 1861–VI, в редакции Закона Украины «О внесении изменения в Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» от 9 марта 2010 года № 1952–VI.

Сегодня, 29 марта, лидер объединенной парламентской оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО обвинила Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА и Партию регионов в давлении на Конституционный Суд с требованием принятия решения, подтверждающего конституционность образования новой коалиции.