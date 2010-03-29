Партия регионов обвиняет Тимошенко в давлении на Конституционный Суд

Совет парламентской коалиции обвиняет лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО в давлении на Конституционный Суд.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

“Сегодняшние заявления Юлии ТИМОШЕНКО, сделанные накануне первого заседания по рассмотрению Конституционным Судом вопроса о легитимности созданной в парламенте коалиции, являются прямым давлением на судей”, - считают в Партии регионов.

В заявлении отмечается, что выступление Ю.ТИМОШЕНКО перед журналистами “как будто вернуло всех в неприятную атмосферу конфликтности, лжи и раздора, которые царили во времена старой власти”.

«Всего за несколько недель пребывания при власти нового Президента, новой коалиции и нового правительства власть демонстрирует слаженность действий и единство решений. Это, собственно, то, что является залогом быстрых и эффективных реформ, изменений и преодоления кризиса. ТИМОШЕНКО делает попытку разрушить это единство», - отмечается в заявлении.

В Партии регионов подчеркивают, что, не ожидая решения Конституционного Суда, Ю.ТИМОШЕНКО подает как свершившийся факт, что КС признает нелегитимность новосозданной коалиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО обвинила Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Партию регионов в давлении на Конституционный Суд с требованием принятия решения, подтверждающего конституционность образования новой коалиции.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, команда Президента требует принять соответствующее решение от КС до 11 апреля, поскольку именно в это время Президент должен поехать в Соединенные Штаты и отчитаться, что коалиция действует по закону. «Но, по сути, от Конституционного Суда требуют принять неконституционное решение», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.