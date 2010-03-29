Польский эксперт: теракты в Москве укрепят правящую элиту
"Не хочу строить теорий заговора, но..."
Террористические акты в Москве, которые сегодня унесли жизни, по меньшей мере, 37 человек, скорее всего укрепят позицию правящей в Российской Федерации элиты и вряд ли приведут к массовым акциям протеста против власти.
Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил польский аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ.
Он отметил, что это не первый террористический акт в России за последние годы, и даже смерть более сотни «заложников» из-за операции российских спецслужб в театре на Дубровке в 2002 году не уменьшила популярность тогдашнего Президента, а ныне премьера России Владимира ПУТИНА.
«Я не вижу непосредственной угрозы для правящей элиты. В РФ это не воспринимается как доказательство плохих действий власти, скорее в большей степени показывает угрозу терроризма, который ассоциируется с Северным Кавказом», - сказал эксперт.
Г.ГРОМАДСКИЙ отметил, что такие случаи скорее мобилизуют россиян активнее поддерживать власть, чем ведут к уменьшению ее популярности.
Он отметил, что теракты усилят позиции российских правоохранителей, имидж которых существенно пострадал в последнее время из-за многочисленных скандалов. «Теперь для них прекрасный аргумент, что без них эта страна погрязнет в хаосе», - отметил эксперт.
Аналитик выразил мнение, что теракты не усилят российскую оппозицию, которая в последнее время активизировала свою деятельность, активно критикуя Президента и премьера РФ, отметив, что в действительности массовые протесты происходят лишь в приграничном с Западом Калининграде и на Дальнем Востоке.
«Не представляю, что в ближайшее время, это (теракты) могло бы привести к серьезным волнениям в стране», - сказал он.
Г.ГРОМАДСКИЙ назвал очень сложным вопросом выявление настоящих ответственных за этот, как и за предыдущие, террористический акт, отметив, что в ряде случаев «следы вели в ФСБ».
«Я не хочу – упаси господи - строить теорий заговора, но мы не знаем, кто это был, и нельзя сейчас, и не известно можно ли будет потом с определенностью сказать, что это были чеченцы», - резюмировал эксперт.
Как сообщал УНИАН, число погибших в результате взрывов в московском метро составляет 38 человек, еще 102 получили травмы различной степени тяжести.
Взрывы прогремели в час “пик” в понедельник утром на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии московского метро с интервалом в 45 минут.
По предварительным данным, теракты совершили смертницы.