Польский эксперт: теракты в Москве укрепят правящую элиту

Террористические акты в Москве, которые сегодня унесли жизни, по меньшей мере, 37 человек, скорее всего укрепят позицию правящей в Российской Федерации элиты и вряд ли приведут к массовым акциям протеста против власти.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил польский аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Он отметил, что это не первый террористический акт в России за последние годы, и даже смерть более сотни «заложников» из-за операции российских спецслужб в театре на Дубровке в 2002 году не уменьшила популярность тогдашнего Президента, а ныне премьера России Владимира ПУТИНА.

«Я не вижу непосредственной угрозы для правящей элиты. В РФ это не воспринимается как доказательство плохих действий власти, скорее в большей степени показывает угрозу терроризма, который ассоциируется с Северным Кавказом», - сказал эксперт.

Г.ГРОМАДСКИЙ отметил, что такие случаи скорее мобилизуют россиян активнее поддерживать власть, чем ведут к уменьшению ее популярности.

Он отметил, что теракты усилят позиции российских правоохранителей, имидж которых существенно пострадал в последнее время из-за многочисленных скандалов. «Теперь для них прекрасный аргумент, что без них эта страна погрязнет в хаосе», - отметил эксперт.

Аналитик выразил мнение, что теракты не усилят российскую оппозицию, которая в последнее время активизировала свою деятельность, активно критикуя Президента и премьера РФ, отметив, что в действительности массовые протесты происходят лишь в приграничном с Западом Калининграде и на Дальнем Востоке.

«Не представляю, что в ближайшее время, это (теракты) могло бы привести к серьезным волнениям в стране», - сказал он.

Г.ГРОМАДСКИЙ назвал очень сложным вопросом выявление настоящих ответственных за этот, как и за предыдущие, террористический акт, отметив, что в ряде случаев «следы вели в ФСБ».

«Я не хочу – упаси господи - строить теорий заговора, но мы не знаем, кто это был, и нельзя сейчас, и не известно можно ли будет потом с определенностью сказать, что это были чеченцы», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, число погибших в результате взрывов в московском метро составляет 38 человек, еще 102 получили травмы различной степени тяжести.

Взрывы прогремели в час “пик” в понедельник утром на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии московского метро с интервалом в 45 минут.

По предварительным данным, теракты совершили смертницы.