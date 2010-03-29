Азаров напоминает Тимошенко героя кинофильма «Спортлото-82»

Оппозиция во главе с Юлией ТИМОШЕНКО констатирует, что правительство Николая АЗАРОВА ради поиска финансовых ресурсов для проведения Евро-2012 играет на человеческих слабостях, надеясь вернуть в Украину игорный бизнес.

Об этом говорится в статье "Спортлото-2012, или Как АЗАРОВ спешит за удачей", опубликованной на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сейчас новое правительство, рассуждая над тем, как найти дополнительные средства для Евро-2012, не мудрствуя лукаво, решило сыграть на человеческих слабостях и вернуть игорный бизнес ближе к нашим бумажникам", - говорится в статье.

На сайте подчеркивается, что во времена премьерства Ю.ТИМОШЕНКО, в условиях самого тяжелого кризиса "правительство не только четко выполняло и финансировало программу подготовки к Евро-2012, но и смогло запретить игорный бизнес, несмотря на противодействие как со стороны тогдашнего Президента Виктора ЮЩЕНКО, так и со стороны игорного лобби".

В соответствие с правительственным законом, который был разработан сразу после трагедии в Днепропетровске, когда в результате пожара в одном из игровых залов погибли 10 человек, все объекты игорного бизнеса должны были до 1 января 2010 года "выехать" за пределы населенных пунктов.

"Некоторые говорят, что это бизнес и что кто-то потерял доходы, прибыль и работу. Если так говорить, то и распространение наркотиков – это бизнес, дающий прибыль и дающий работу. Я воспринимаю одинаково наркобизнес и игорный бизнес. Сегодня на игорном бизнесе должна быть поставлена точка. Украина должна жить спокойно, духовно, морально. И я убеждена, что это пойдет на пользу народу Украины", - цитирует сайт слова Ю.ТИМОШЕНКО.

В статье также отмечается, что Партия регионов даже в своем проекте Налогового кодекса, внесенном в парламент, предложила уменьшить налогообложение игровых автоматов почти втрое – с 4200 до 1512 грн.

"Как говорил один из героев кинофильма "Спортлото-82" - раньше я руководил другой базой, оптовой, так сказать, а теперь вот повысили - 2 тысячи метров над уровнем моря", - резюмируется в статье.

Как сообщал УНИАН, 25 марта председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ заявил, что сейчас по поручению вице-премьер-министра Бориса КОЛЕСНИКОВА готовится законопроект по вопросам урегулирования деятельности казино в Украине с целью получить средства на подготовку и проведение в Украине Чемпионата по футболу Евро-2012.