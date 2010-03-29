Литвин еще не запомнил фамилии всех коалициантов

На сегодняшний день в составе коалиции насчитывается 237 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Как известно, под коалиционным соглашением подписалось 235 народных депутатов и именно о таком количестве было объявлено на сессионном заседании, следовательно, теперь еще два народных депутата вступили в коалицию.

На уточняющий вопрос журналистов, кто еще из народных депутатов вошел в коалицию, В.ЛИТВИН ответил: «Вы знаете, я фамилий не запомнил».

При этом он добавил, что не относится к тем людям, «кто выстреливает сенсации». «Я же должен отвечать за свои слова», - добавил он.

При этом он отметил, что во вторник на сессионном заседании будут объявлены фамилии тех двух депутатов, которые присоединились к коалиции.

Говоря о соблюдении прав оппозиции как это предусмотрено законом «О Регламенте Верховной Рады Украины», В.ЛИТВИН отметил, что на сегодня оппозиция не оформлена официально. «Сегодня как минимум есть три претендента на роль лидера в оппозиции», - сказал председатель ВР. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в оппозиции «намного теснее, чем во власти».

Отвечая на вопрос, какие шансы, что оппозиция может оформиться в ближайшее время, В.ЛИТВИН ответил, «я эти шансы не взвешивал». «Будет как будет, а будет - как Бог даст», - добавил он. По его словам, все зависит от того «насколько будут умерены амбиции».