Эксперт: ЖКХ на сегодня несет угрозу национальной безопасности

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что проблема реформирования жилищно-коммунальной отрасли приобретает политический характер.

реформирование жилищно-коммунальной отрасли перестало быть проблемой исключительно местных властей, решение которой находится на уровне управленческих механизмов, и сегодня несет угрозу национальной безопасности и приобретает откровенно политический характер.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО.

По его мнению, жилищно-коммунальная отрасль перестала быть проблемой исключительно местных властей. Отрасль ЖКХ на сегодня несет угрозу национальной безопасности и приобретает откровенно политический характер.

По словам А.ГОЛОБУЦКОГО, сегодня уже «абсолютно понятно», что любая власть не стремится заниматься непопулярной в стране коммунальной реформой.

«Властям – как центральным, так и местным – сложно отказаться от услуг экономически неэффективных коммунальных монополий и, в то же время, они не рискуют прибегать к реформированию отрасли. Тогда как изношенность городской, транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов несет уже угрозу национальной безопасности. И уровень решения таких проблем находится в политической плоскости», - убежден эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, игнорирование политиками актуальных для рядового гражданина проблем ЖКХ приводит к спаду доверия избирателей к традиционным политическим партиям. «Ни в команде ТИМОШЕНКО, ни в команде ЯНУКОВИЧА не уделяли должного внимания вопросам реформирования ЖКХ», - подчеркнул он.

При этом, считает политолог, сегодня, когда перед страной возникает потребность повышения тарифов, люди не будут безропотно платить за некачественные жилищно-коммунальные услуги.

«Это значит, что протестные настроения избирателей переходят на другой, более осязаемый уровень. И если ранее мы отслеживали протест против политиканства, то сейчас существует запрос на решение конкретных задач, чего не могут обеспечить традиционные политические партии», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

В связи с этим, по его мнению, вполне можно прогнозировать выход на политическую арену целевых политических движений, в частности, таких, как «Коммунальный фронт» и ему подобных, борющихся с произволом тарифообразования и монополиями в коммунальной сфере.