Последние пять лет создали существенные проблемы для МИД

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО выступает за разработку более эффективной стратегии и тактики внешней политики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил украинским журналистам.

“Есть много вопросов, нуждающихся в глубоком, тщательном анализе с тем, чтобы разработать наиболее эффективную тактику и стратегию”, - сказал министр.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН о том, означает ли это, что на сегодняшний день министерство пока не имеет ни тактики, ни стратегии внешнеполитической деятельности, К.ГРИЩЕНКО отметил, что основные элементы понятны.

“Основные элементы есть и тактики, и стратегии. Мы понимаем. Просто лозунг “Я все решу, я знаю все, как решить”, он не отвечает, по моему мнению, реальному пониманию, как возможностей, так и тех осложнений, которые возникают на пути решения существенных проблем, которые мы получили в результате пятилетнего управления”, - сказал министр.

Он отметил также, что основные мероприятия в рамках реализации внешнеполитической стратегии и тактики могут корректироваться по мере восприятия сигналов от партнеров Украины.

Министр не сообщил других деталей.