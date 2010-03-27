Яценюк не хочет, чтобы Янукович ему аплодировал и говорил «о, это cool»

Народный депутат Украины, экс-кандидат в президенты Украины Арсений ЯЦЕНЮК говорит, что во время президентских выборов не понимал, что избирательная кампания является отдельным элементом политической деятельности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил украинским журналистам.

“У меня была основная ошибка, это то, что я никак не мог осознать, что избирательная кампания – это вообще отдельный элемент политической деятельности. Я сознательно шел на то, и я поставил для себя такое задание: будем обращаться к украинцам и говорить им правду. А она неприятна, я проиграл в этом”, - сказал депутат.

Второй серьезной проблемой он назвал свою попытку объединить две части страны реальными подходами и декларациями.

“Что произошло? Только я пошел на Восток, я сразу потерял Западную Украину”, - отметил он.

Вместе с тем, важнейшей проблемой А.ЯЦЕНЮК назвал то, что он пошел на выборы, не имея договоренностей с Юлией ТИМОШЕНКО, Виктором ЮЩЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

“И почувствовал “все прелести” избирательной кампании. То есть, основная борьба проводилась с кем? С третьим кандидатом А.ЯЦЕНЮКОМ. Потому что я стартанул первым, то по мне и стреляли. Ну, а затем уже пошли другие. Тогда, когда я грейдером прочистил дорогу, они тогда на БМВ уже ездили по ровной дороге”, - сказал депутат.

Он назвал свою избирательную кампанию серьезным опытом, и отметил, что сделал для себя определенные выводы.

Вместе с тем, отвечая на вопрос УНИАН относительно того, означает ли это, что во время следующих выборов А.ЯЦЕНЮК не будет говорить правды избирателям, депутат сказал, что не согласен с определенными политтехнологическими подходами.

“Понимаете, какое дело, об этом нужно честно говорить, что оказывается подход таков: “Вы им говорите то, что они хотят слышать, вас выберут, а тогда вы будете говорить то, что хотите сказать”. Ну, это ужас. Так политтехнология делает. Я на это опять не соглашусь”, - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, во время предвыборной кампании А.ЯЦЕНЮК сначала активно набирал рейтинг, однако в ноябре-декабре стал резко терять поддержку избирателей, о чем свидетельствовали социологические опросы. В результате, по итогам первого тура выборов А.ЯЦЕНЮК занял четвертое место, получив поддержку 6,96% избирателей.