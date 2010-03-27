Томенко говорит, что оппозицию ждет серьезное испытание

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что следующая пленарная неделя станет неделей серьезного испытания для работы оппозиции.

Об этом он заявил во время эфира на 5-ом канале.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что оппозиция будет настаивать на рассмотрении вопроса относительно отставки министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА. Кроме того, отметил вице-спикер, в соответствии с Регламентом ВР, на согласительном совете он предложит в пятницу заслушать информацию министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО относительно украинско-российских газовых переговоров.

Комментируя инициативу члена фракции НУ-НС Арсения ЯЦЕНЮКА заслушать в парламенте отчет премьер-министра относительно кадровых назначений и рассмотреть программу деятельности правительства, Н.ТОМЕНКО отметил, что у А.ЯЦЕНЮКА "есть проблема со знанием базового документа - Закона о Регламенте ВР, согласно которому должна жить как коалиция, так и оппозиция". "Данный Закон, к сожалению, предусматривает лишь один отчет правительства на протяжении года по вполне конкретным вопросам: программа деятельности правительства и выполнение бюджета», - сказал он. По словам вице-спикера, что касается даты и механизма рассмотрения программы деятельности правительства, то для этого не нужно вносить никаких постановлений. «Регламент обязывает правительство на протяжении месяца, то есть до 11 апреля подать программу деятельности правительства, которую затем за 15 дней должны рассмотреть комитеты и соответственно вынести ее для рассмотрения в сессионном зале», - сказал он.

При этом Н.ТОМЕНКО заверил, что оппозиция "готова принять для совместной работы всех тех народных депутатов, включая с Арсения ЯЦЕНЮКА, которые стремятся работать в оппозиции". «Самое главное то, что всем оппозиционерам нужно начать с простого – приходить на работу», - сказал вице-спикер.