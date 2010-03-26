У Азарова есть кандидат в главы Антимонопольного комитета

Кабинет министров Украины предлагает назначить председателем Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Алексея КОСТУСЕВА.

Проект соответствующего постановления от КМУ зарегистрирован в Верховной Раде сегодня, 26 марта.

Как сообщал УНИАН, в мае 2008 года Верховная Рада освободила Алексея КОСТУСЕВА от должности председателя АМКУ в связи с вхождением в состав Верховной Рады по списку Партии регионов.

Обязанности главы АМКУ Кабмин возложил на первого заместителя председателя Комитета Александра МЕЛЬНИЧЕНКО.

А.КОСТУСЕВ возглавлял АМКУ с 2001 года.