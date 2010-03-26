У Азарова есть кандидат в главы Антимонопольного комитета
18:01, 26 марта 2010Политика
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Хорошо забытый старый...
|Алексей КОСТУСЕВ
Проект соответствующего постановления от КМУ зарегистрирован в Верховной Раде сегодня, 26 марта.
Как сообщал УНИАН, в мае 2008 года Верховная Рада освободила Алексея КОСТУСЕВА от должности председателя АМКУ в связи с вхождением в состав Верховной Рады по списку Партии регионов.
Обязанности главы АМКУ Кабмин возложил на первого заместителя председателя Комитета Александра МЕЛЬНИЧЕНКО.
А.КОСТУСЕВ возглавлял АМКУ с 2001 года.
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