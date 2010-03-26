В БЮТ предлагают команде Януковича «двигаться по намеченному пути»

Сегодня необходимо продолжать начатые ранее экономические реформы для улучшения бизнес-климата в стране. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ сегодня на брифинге.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, «за последние несколько лет был заложен фундамент улучшения бизнес-климата, в том числе и фундамент дерегуляционной системы, разрешительной реформы на законодательном уровне… И если политики будут говорить о поддержке, в первую очередь, экономического развития Украине, о проведении серьезных реформ, которые проходят за полгода-год, два года, и не являются мыльными пузырями, то нужно бороться не за пальму первенства, что все новое – это хорошо забытое старое, а брать те начинания, те решения, которые были приняты и имплементировать их в экономические реалии».

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, улучшать бизнес-климат необходимо последовательно, используя наработки, которые были сделаны ранее, а не начинать все заново. Многие решения, такие как принцип молчаливого согласия или же мораторий на проведение проверок, уже приняты. «В принципе, Украина жила несколько лет, когда не было преемственности экономических реформ, вне зависимости от политических принадлежностей… Двигаться нужно по намеченному пути, по фундаменту реформирования, который уже заложен…», - говорит глава комитета промполитики.

Также она отметила, что на следующей неделе ожидает принятия закона, вводящего принцип государственно-частного партнерства, который не раз уже рассматривался парламентом «и часто блокировался по политическим, а не экономическим причинам». «Инвестиционная привлекательность должна стать одной из основ развития Украины в посткризисный период. Зависимость экономических решений от политических не должна навредить этому развитию», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, принцип, который был принят по упрощенной системе еще в 90-х годах, принцип молчаливого согласия, принятый в 2009 г. и принцип государственно-частного партнерства, который должен быть принят в 2010 г., - это те основные шаги по улучшению инвестиционного климата в стране, которые будут являться фундаментом экономических реформ, диалога и партнерства между бизнесом и властью, а не просто политическими заявлениями, не поддержанными экономическими решениями.