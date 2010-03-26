У Тимошенко говорят, что газовый блиц-криг Азарова провалился

«Анонсированный газовый блиц-криг Николая АЗАРОВА на Москву провалился», - заявил руководитель штаба БЮТ, бывший первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, комментируя итоги визита Н.АЗАРОВА в российскую столицу 25 марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, по словам А.ТУРЧИНОВА, «обещанной скидки цены на газ для предприятий, которые принадлежат приближенным к Партии регионов олигархам, не предоставлено, а пересмотр газовых соглашений не состоялся. В то же время из заявлений российского руководства следует, что они в обмен на газовый демпинг надеются на серьезные политические уступки, которые несут прямую угрозу государственному суверенитету».

Оппозиция, по его словам, требует заслушать вопрос о газовых переговорах в парламенте – «для выяснения цены, которую действующее правительство готово заплатить за защиту интересов собственных олигархов».

А.ТУРЧИНОВ также предупредил, что объединенная демократическая оппозиция не допустит утраты государственного контроля за газотранспортной системой, любые формы отчуждения которой прямо запрещены законом, который был принят еще в 2007 году по инициативе БЮТ.