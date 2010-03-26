Доверяют ли харьковчане новому губернатору (опрос)

Новому губернатору Харьковской области Михаилу ДОБКИНУ доверяют 50,1% жителей Харькова, не доверяют – 41%.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса на тему: «Смена власти в Харькове. Оценка горожан», проведенного Харьковским филиалом Института Горшенина.

Согласно результатам исследования, каждый второй харьковчанин - 50,1% - доверяет новому председателю Харьковской областной государственной администрации М.ДОБКИНУ. Из них, ответ «скорее, доверяю» дали 27,8% респондентов, «точно доверяю» - 22,3%. Заявили о недоверии новому губернатору 41,0% жителей города. Из них 23,2% ответили на этот вопрос «точно не доверяю», 17,8% - «скорее не доверяю». Затруднились с ответом - 8,9% горожан.

Почти половина харьковчан - 46,0% - позитивно оценивают переход М.ДОБКИНА с поста мэра Харькова на пост губернатора Харьковской области. Из них около четверти - 26,7% - оценивают это событие «точно положительно», а почти каждый пятый - 19,3% - «скорее, положительно». Не одобряет смену должности М.ДОБКИНА 39,3% горожан. Из них почти четверть - 23,5% - ответили, что относятся к этому «точно отрицательно», а каждый шестой - 15,8% - «скорее, отрицательно».

Более трети харьковчан - 39,3% - ожидают позитивных перемен с приходом к власти нового губернатора. Из них около четверти - 25,8% - считают, что ситуация изменится «скорее, в лучшую сторону», 13,5% - «однозначно в лучшую сторону». Около трети - 33,0% - жителей Харькова полагают, что с приходом нового губернатора ничего не изменится. При этом почти каждый шестой опрошенный - 16,3% - ожидает ухудшения ситуации в Харьковской области в связи с назначением нового губернатора. Из них 9,0% ответили, что ситуация изменится «скорее, в худшую сторону», а 7,3% - «точно в худшую сторону». Затруднились ответить на данный вопрос 11,4% горожан.

При этом большинство харьковчан - 70,2% - не доверяет исполняющему обязанности мэра Харькова Геннадию КЕРНЕСУ. Из них каждый второй - 50,7% - выбрал ответ «точно не доверяю», а каждый пятый - 19,5% - «скорее, не доверяю». Доверие Г.КЕРНЕСУ выразили 16,7% респондентов. Из них каждый десятый горожанин - 10,7% - дал ответ «скорее, доверяю», а 6,0% - «точно доверяю». Не определились с ответом на данный вопрос 13,1% опрошенных.

Большинство харьковчан - 64,7% - негативно относятся к тому, что Г.КЕРНЕС исполняет обязанности мэра Харькова. Из них 42,7% оценивают этот факт «точно отрицательно», а 22,0% - «скорее, отрицательно». Положительно относится к данному назначению почти каждый пятый респондент (18,7%). Из них 11,0% ответили, что оценивают Г.КЕРНЕСА в роли и.о. мэра Харькова «скорее, положительно», а 7,7% - «точно положительно». Не смогли дать однозначный ответ на этот вопрос 16,6% опрошенных.

В то же время более половины жителей Харькова - 55,2% - положительно относятся к тому, что теперь все ключевые посты в городе занимают представители одной политической силы. Из них 31,2% относятся к этому «точно положительно», 24,0% - «скорее, положительно». Около трети харьковчан - 32,7% - ситуацию «захвата власти» в городе одной политической силой не одобряют. Из них 22,0% относятся к этому факту «точно отрицательно», 10,7% - «скорее, отрицательно». Затруднились ответить на данный вопрос 12,1% респондентов.

* * * Харьковский филиал Института Горшенина провел опрос с 24 по 25 марта 2010 г. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет в г. Харькове. Квотами были район проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.