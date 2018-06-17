Украина поехала в Москву сдаваться без боя?

За «прямым доступом Газпрома» стоит сдача украинской промышленности… За наши деньги РФ предлагает построить нам завод по отсталым технологиям 50–60-х и загрязнить три области… В Украине и так все есть – и прямой доступ, и консорциум…

К делегации Украины, которая поехала в Москву договариваться о снижении для Украины цены на газ, присоединился глава правительства. Премьер-министр Украины Николай Азаров срочно поехал в Москву.

Со ссылкой на российские СМИ была обнародована информацияо том, что предлагает Украина в обмен на цену газа 168 долларов за тысячу кубометров и снижение объема поставок 30 миллиардов кубометров в год (то есть сохранение поставок на уровне прошлого года). Это доступ россиян к украинской ГТС и прямой доступ Газпрома на рынок Украины.

Со ссылкой на источники в Газпромепоявилась информация о том, что сам по себе консорциум и прямой доступ – это маловато, и русских интересует «широкий спектр договоренностей». В том числе возврат «Татнефти» 60% акций «Укртатнафты». Среди пожеланий российской стороны: проект совместного строительства производства ядерного топлива и постройка РФ новых реакторов для украинских АЭС. Симметричным ли является такой обмен? «Дешевый» газ на: консорциум, прямой доступ Газпрома на украинский рынок, и плюс самое плотное сотрудничество на направлении ядерной энергетики? Даже, забрав в концессию ГТС, надолго ли Газпром снизит цену для Украины, если даже для своей промышленности они планируют сделать внутренние цены рыночными? И насколько прагматичным является отдать рынок ядерной энергетики русским?

Эти вопросы мы адресовали экспертам.

ЗА ПРЯМЫМ ДОСТУПОМ ГАЗПРОМА СТОИТ СДАЧА УКРАИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра «Номос»:

Заявленный украинской делегаций обмен: дешевый газ на прямой доступ Газпрома на рынок Украины – вопиюще ассимметричен. Прямой доступ российского монополиста на рынок Украины открывает ящик Пандорры для украинской промышленности. Прямой доступ, который, на первый взгляд, не несет ничего угрожающего (подумаешь, придет Газпром и нарушит монополию НАКа – как тут не вспомнить европейский принцип создания конкурентной среды?) на самом является очень серьезной угрозой, и не только для газового сектора. Получив прямой выход на промышленных потребителей, Газпром получит механизм их постепенного поглощения либо в своих интересах (если это касается интересующих его газоемких производств и электрогенерации), либо в интересах других российских компаний через создание на начальном этапе ценовых преференций. Но в дальнейшем, оставшись один на один с Газпромом, украинские компании смогут столкнуться с иной ценовой политикой Газпрома. И несложно предугадать, какое предложение прозвучит от поставщика «дешевого газа» в дальнейшем. Например: если хотите сохранить низкую цену, давайте пересмотрим отношения собственности. За формулой «прямого доступа Газпрома» стоит сдача украинской промышленности российским кампаниям в обмен на так называемый дешевый газ. Естественно, что определенные группы влияния, обеспечивающие стремительное продвижение преступных, с точки зрения экономической логики идей, будут «облагодетельствованы» российской стороной. Газпром присутствует на многих национальных рынках стран Западной Европы через те или иные формы совместных предприятий, но нигде Газпром напрямую не выходит на конечного потребителя и доля рынка, которую он имеют через СП, не превышает критических отметок. Например, гордость Газпрома в Германии СП «Вингаз» контролирует примерно одну седьмую часть рынка. И Газпрому в «Вингазе» принадлежит 50% минус 1 акция. И к этому Газпром шел долгих 15 лет – с 1993 года. А у нас Газпрому предлагают подарок, который похож на акцию при оптовых распродажах. Где-то там на границе государства Украина можно нацепить транспарант: «Распродажа, все по 168». В этом суть «гениального» замысла.

Что касается консорциума… Этот вопрос на самом деле россиян интересует. Они просто почувствовали, что все плывет в их руки, и заняли вполне прогнозируемую тактику: не сильно-то и надо. Возможно, они просто пытаются сбить аппетиты торгующихся, мол, вы нам отдавайте все с консорциумом в придачу, нам не сильно надо, но раз вы оптом все распродаете, то мы приценимся, а потом определимся с пропорцией снижения. У них мандраж: они пятнадцать лет к этому стремились не мытьем так катаньем, чтобы получить трубу, а тут оно плывет в руки, и надо не подать виду, как они волнуются.

Газовая тематика стала эпицентром внимания, но шумиха вокруг нее была создана преднамеренно, и не в последнюю очередь, чтобы отвлечь внимание от других сегментов энергетического сектора. В частности, в том, что касается ядерной энергетики. Россиянам казалось, что все у них тут схвачено, что все должно быть подписано, и долгосрочный контракт, и решение, принятое в пользу ТВЭЛа о том, что касается строительства завода по производству ядерного топлива. Но вопрос завис еще при прошлой власти. И теперь его пытаются сторговать в пакете, демагогически-спекулятивно подавая это так, что получим недорогое ядерное топливо на десять лет вперед. Но если подобные вещи будут подписаны, то это будет означать, что ТВЭЛ заблокирует сотрудничество Украины с альтернативным поставщиком топлива. Напомню: сам факт поставки топлива американского концерна «Вестингауз» на украинские АЭС уже положительно влиял на ценовую политику ТВЭЛа. Но если пойти навстречу российской стороне, то сценарий будет такой же, как в случае с газом. Поставщик восстановит свою монополию, изолировав Украину от сотрудничества с другими возможными поставщиками, и прежде всего с компанией «Вестингауз». И тогда ценовая политика в случае вытеснения американцев может быть подвергнута пересмотру. Более того, завязка на россиян, связанная с заводом по строительству ядерного топлива, не приведет нас к независимости в ядерной сфере. Просто изменится форма зависимости, поскольку главный элемент производства – обогащение урана – будет находиться на территории России. Пойдя на поводу русских, мы рискуем нарваться на ухудшение отношений со США, причем не только в конкретном проекте, связанном со строительством завода. Реакция США может оказаться асимметричной. Общеизвестно, что они уделяют особое внимание ядерно-энергетической сфере в сотрудничестве с нами. Для американцев наше поведение станет индикатором, как и куда развивается энергетический сектор. Напомню, что не могли остаться незамеченными для американской стороны двусторонние украинско-российские шашни в виде предложения Януковича пригласить российского и американского президента подписать в Киеве договор по СНВ-2. Это предложение не способствует установлению духа взаимопонимания, поскольку такие вещи не делаются, пока не состоялся визит Януковича в США.

Нефтяная часть торгов играет вспомогательную роль. Позиция украинской стороны здесь глубоко сервильная, по принципу: чего изволите, того и сделаем. Они пытаются увеличить объемы поставок и прокачки к нам на переработку. Но Россия вряд ли пойдет на какие-то уступки, учитывая, что и так за последние несколько лет она уменьшила объемы транспортировки нефти по территории Украины, а сейчас занимается реализацией проекта Балтийской трубопроводной системы – 2, и вряд ли в этой связи она будет менять свои ориентиры. Соответственно, в отношениях Кременчугского НПЗ и российской Татнефти, произойдет трансформация по правилам Москвы.

Понятно, что для Татарстана Украина играла роль своеобразного оффшора. В этой истории не пахнет государственными интересами, но Кремль пусть и небескорыстно всегда поддерживает интересы своих компаний за рубежом, особенно, если дело касается Украины. При предыдущей власти россиянам не было на что рассчитывать, а сейчас они захотят помочь своим восстановить контроль над Кременчугом. А со стороны нашей переговорщиков, как мы знаем, представлен широкий пакет, и все ради так называемой «низкой цены». И, учитывая особенности клановой борьбы, понятно, что нынешние переговорщики не откажутся от соблазна сдать «приватовцев» ради своих интересов.

Анатолий Шведов, старший научный сотрудник отдела «Циклотрон-U120» Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины:

ЗА НАШИ ДЕНЬГИ РФ ПРЕДЛАГАЕТ ПОСТРОИТЬ НАМ ЗАВОД ПО ОТСТАЛЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 50–60-Х И ЗАГРЯЗНИТЬ ТРИ ОБЛАСТИ

Заявленные в сфере ядерной энергетики интересы России понятны, но вряд ли все пожелания российских партнеров интересны Украине. Если россияне хотят модернизировать уже существующие у нас атомные станции, это нормально. Они являются их разработчиками, мы их строили вместе, поэтому все закономерно. Что касается их желания поставлять топливо для этих же блоков, то это тоже имеет логику, поскольку россияне в свое время залицензировали свое топливо, его просто так с наших станций не поменяешь. Даже для того, чтобы заменить его топливом компании «Вестингауз», которая работает на нашем рынке, необходимо пройти процедуру лицензирования топлива и верификации.

Ну а в том, что касается дальнейшего строительства и использования в Украине российских реакторов ВВЭР, то, во-первых, Украина должна официально принять для себя решение, берет ли она для дальнейшего развития эти реакторы или выбирает другой тип. В случае если мы выбираем реакторы ВВЭР, то правильно пойти только на то, чтобы совместно строить этот тип реакторов, но чтобы у нас осталась документация, технология и чтобы мы могли сами их эксплуатировать.

Теперь касательно совместного строительства завода по производству ядерного топлива. Зачем нам этот завод? Чтобы Россия на этом заводе делала топливо и продавала по всему миру? Они смогут его построить, но все самые ответственные этапы будут производить сами, они нам и лицензии передавать не будут. Россия как член МАГАТЭ и права такого не имеет – распространять ядерные технологии. Вы не представляете масштаба российского варианта такого строительства! Там нужен Енисей с его объемами воды и Северный Ледовитый океан, который позволяет объем воды, задействованный в цикле, куда-то сбрасывать. Можно, конечно, загрязнить Кировоградскую, Полтавскую, Черкасскую области… Но зачем? Это ведь не будет работать на Украину.

Поэтому пожелания Росатома и Газпрома понятны. России это нужно. У них нет денег строить такой завод в Ангарске, нет денег на развитие новых секторов в Росатоме, у них ядерный центр в Арзамасе требует финансирования. И вот они хотят по-старому запустить что-то у нас. Но объясните, зачем нам Россия, если мы сами можем создать замкнутый ядерный цикл, замкнув на двух областях – Днепропетровской и Кировоградской? У нас есть сырье, уран, гафний, цирконий. И если мы построим собственный Атоммаш, – это вполне реально. Да, есть сложности, есть рекомендация стран ядерного клуба, который решил оставить за собой монополию на процесс изотопного обогащения ядерного топлива, и поэтому один из этапов обогащения урана вынесен за пределы Украины. Но эта проблема решается.

А тут за наши деньги, на нашей территории, под наше сырье нам предлагают построить совместный завод по российским технологиям 50–60-х годов. Это бессмысленно выкладываться, собирать копейки и тянуть эту лямку. Мы должны сами построить завод по ядерному топливу под новый вид реакторов следующего поколения. Должны участвовать во всех программах международного сотрудничества – с французами, итальянцами, японцами. В мире есть много интересных проектов по модульной энергетике, по реакторам на тяжелых носителях. МАГАТЭ работает, и почему бы не осмотреться вокруг?

В 1996 году «Електрисити де Франс» предлагал Украине построить ядерный цикл, они говорили: это будет стоить 10 миллиардов долларов и займет семь лет. Мы уже потратили больше – на все чиновничьи маневры, начиная с 1997 года.

Посмотрите на Китай: они один реактор построили с Америкой, другой – с Россией, а еще один реактор запустили самостоятельно, пусть по лицензии России и с авторским надзором, но практически самостоятельно. Китай показал, что может строить реакторы. А мы что, не можем? Мы Китаю строили с Россией, Финляндии строили, а почему сами себе не можем?

Иван Плачков, бывший министр топлива и энергетики в правительствах Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова:

В УКРАИНЕ И ТАК ВСЕ ЕСТЬ – И ПРЯМОЙ ДОСТУП, И КОНСОРЦИУМ

Переговоры только начались, это сложный процесс. Обычно они заканчиваются совсем другим вариантом, чем предполагали обе стороны. Всегда находится золотая середина. Я бы не драматизировал ситуацию.

Что касается прямого доступа Газпрома на рынки Украины, то он и так здесь присутствует. И этот доступ был дан предыдущим правительством, поскольку на рынке работает такая компания, как Газпромэкспорт. Поэтому речь может идти только об увеличении объемов поставки. Насколько такая доля будет увеличена, – предмет переговоров.

Что же до газотранспортного консорциума, то он есть, он работает, он просто не наполнен действием. Речь идет о том, чтобы привлечь еще страны Западной Европы, изменить закон и сделать возможным создание концессии. Но сегодня пока нет оснований это обсуждать (концессия запрещена законом).

Что касается совместного создания завода для производства элементов ядерного топлива, то это необходимо. В Украине большие запасы урана, в Украине есть все необходимое, чтобы производить топливо. И если будет достигнута подобная договоренность, то это будет только на пользу Украине.

Вообще, со стороны российских партнеров запускается много идей, чтобы проверить реакцию общества, я не думаю, что все пожелания партнеров, высказанные через источники, включая ситуацию насчет Укртатнефти и Татнефти, нужно рассматривать серьезно. Переговорщики не пойдут на то, чтобы нарушать законы Украины.

Маша Мищенко