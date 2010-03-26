Кто из новой коалиции отзывает подписи?

Заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО обратился в Секретариат ВР с просьбой предоставить информацию, от кого из народных депутатов, которые подписались под документом о создании коалиции «Стабильность и реформы», поступили обращения об отзыве своих подписей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, за соответствующей информации вице-спикер обратился в связи с тем, что представители СМИ попросили его подтвердить, соответствует ли действительности то, что шесть депутатов подали заявления в Секретариат ВР об отзыве своих подписей под документом о создании коалиции между ПР, КПУ и Блоком Литвина.

Н.ТОМЕНКО убежден, что поскольку до сих пор продолжается дискуссия о легитимности нынешней коалиции, а соответствующий вопрос рассматривается в Конституционном Суде, такая информация является чрезвычайно важной и общественно-значимой.