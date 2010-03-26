Катеринчук: ПР готовит основания не идти на досрочные выборы

Народный депутат Украины, лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК считает, что Партия регионов готовит законодательные основания, чтобы не идти на досрочные парламентские выборы, если Конституционный суд Украины примет решение о том, что коалиция в Верховной Раде была создана незаконно.

Об этом депутат заявил в эфире Радио «ЭРА-FM», сообщили УНИАН в пресс-службе Европейской партии Украины.

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, на досрочные выборы никто не пойдет, потому что «уже сегодня в Верховной Раде зарегистрирован проект изменений к Регламенту, где предлагается: если есть 15 и больше внефракционных депутатов, они имеют статус фракции». «Это ответ на вопрос, что будет дальше делать ПР в случае решения Конституционного суда не в ее пользу», - добавил депутат.

В то же время, народный депутат от фракции ПР Елена БОНДАРЕНКО в эфире Радио «ЭРА-FM» заявила: если Конституционный суд Украины примет решение, что коалиция в Верховной Раде была создана незаконно, то парламент пойдет на досрочные выборы.

По словам депутата, она не верит в новые переговоры. «Мы не видим тех, кто готов создавать с нами коалицию. Если Конституционный суд примет решение о том, что коалицию так создавать невозможно, незаконно, тогда мы пойдем на досрочные парламентские выборы», - заверила Е.БОНДАРЕНКО.

Справка УНИАН. В законопроекте о внесении изменений в Закон Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" (относительно права оппозиции), внесенном в Верховную Раду Украины народным депутатом Василием КИСЕЛЁВЫМ (внефракционный) 23 марта, в частности, отмечается: “Народные депутаты, которые на законных основаниях не находятся в составе депутатской фракции, могут объединяться в депутатскую группу. Объявление о создании депутатской группы внефракционных депутатов делает на пленарном заседании Верховной Рады координатор группы. Если количество внефракционных депутатов, которые объединились в депутатскую группу, составляет пятнадцать и более человек, такая группа пользуется правами фракции”.

В.КИСЕЛЁВ был избран в ВР по списку Партии регионов.