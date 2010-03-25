Данилишин вступился за уволенных замов министра экономики

Экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН считает, что ряд заместителей министра экономики новым Кабинетом министров были уволены безосновательно.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Я считаю, что в Минэкономики работали высокопрофессиональные специалисты с большим опытом и сейчас уволены высококлассные специалисты, на которых и лежит груз основной работы в любом правительстве и министерстве.

За два года они доказали, что в кризисных условиях являются эффективными менеджерами. К таким людям я отношу, в частности, Сергея РОМАНЮКА и Виктора ПАНТЕЛЕЕНКО, которые, на мой взгляд, уволены необоснованно», - заявил Б.ДАНИЛИШИН.

В частности, говоря о С.РОМАНЮКЕ, Б.ДАНИЛИШИН отметил, что он работал в Минэкономики с 1997 года.

Полностью интервью Б.ДАНИЛИШИНА читайте на сайте «УНИАН-экономика».