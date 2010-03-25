У Януковича рождается новая «продвинутая» модель СЭЗ

Кабинет министров и Администрация Президента Украины сейчас обсуждают новую модель закона о свободных экономических зонах, заявляет вице-премьер Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке он сказал: «Такого закона о СЭЗ, как был, – не будет... Новая модель СЭЗ сейчас обсуждается между правительством и Администрацией Президента. Эта будет совсем другая модель, где будет добросовестная конкуренция».

По мнению Б.КОЛЕСНИКОВА, действие нового закона о СЭЗ должно, по большому счету, распространяться на территорию всей страны, чтобы привлечь поток инвестиций на развитие экономики Украины.

«Украина должна быть вообще вся - СЭЗ, потому что нужно как-то обыграть наших восточно-европейских соседей по инвестициям, страны с более надежной и проверенной юридической правовой системой, и Китай, как мировую губку инвестиций», - объяснил вице-премьер.

Он рассказал о сути данного закона и его преимуществах. «Что такое СЭЗ? Это вдоль крупных портов территория, где нет налогов, но при въезде в страну вы пересекаете таможенные границы Украины. Единственное преимущество для СЭЗ – это то, что люди, которые работают сегодня с низкими зарплатами, могут на предприятиях, работающих в СЭЗ, получить дополнительную зарплату, а муниципалитеты получить от этого налоги», - заключил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Справка УНИАН. В Украине существует 11 специальных (свободных) экономических зон и 9 территорий приоритетного развития.

Закон «Об общих принципах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон» от 1992 года не содержит предельных сроков действия СЭЗ.

В результате, в 1998-1999 гг. в Украине были созданы СЭЗ и ТПР со сроком действия 60 лет.

В соответствии с законодательством, в 2007 году льготы по налогообложению при реализации инвестиционных проектов субъектам ТПР и СЭЗ не предоставлялись.