Криль хочет, чтобы Азаров не наступал на грабли Тимошенко

Председатель партии “Единый центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ призывает правительство выработать новые четкие правила приватизации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Главная задача правительства АЗАРОВА при проведении приватизации – избежать ошибок своих предшественников. И правительство ТИМОШЕНКО, и правительство ЯНУКОВИЧА подходили к приватизации стихийно, лишь как к одному из быстрых вариантов наполнения государственного бюджета. Любая спешка в приватизационных процессах может лишь навредить», – заявил И.КРИЛЬ, комментируя приватизационные планы новой власти.

По мнению политика, нужно установить правила, по которым продавать имущество. «Если правительство хочет получить максимальную цену, то продажа должна происходить по четко определенному сценарию. Прежде всего, необходимо принять закон о государственной программе приватизации на 2010 год, который станет главным ориентиром для потенциальных инвесторов. Во-вторых, нужно принять государственный бюджет, в котором четко указать запланированные объемы поступлений от приватизации и сферы использования вырученных средств. Такая последовательность шагов станет гарантией успешности приватизационных конкурсов и оградит полученные деньги от банального проедания», - отметил народный депутат.

И.КРИЛЬ констатировал, что на данный момент можно на пальцах одной руки пересчитать количество государственных объектов, которые были приватизированы по прозрачной процедуре и с максимальной выгодой для государства. «Коррупционная практика выписывания приватизационных условий под своих покупателей должна отойти в прошлое. Такие действия не только вредят инвестиционному имиджу государства, занижают стоимость имущества, но и не позволяют прийти на предприятие эффективным владельцам, которые заинтересованы в его дальнейшей успешной работе», - уверен политик.

Еще более важным вопросом, по мнению председателя “Единого центра”, является направление использования полученных средств. «Приватизация может происходить или для того, чтобы залатать очередную дыру в бюджете, или чтобы получить средства, которые можно использовать как государственные инвестиции. Первое мы уже проходили – до сих пор неизвестна судьба 22 млрд. гривень, полученных от приватизации «Криворожстали». Поэтому мало продать по хорошей цене – нужно иметь ум правильно распорядиться этими средствами», - отметил И.КРИЛЬ.