БЮТ будет инициировать недоверие губернатору в Чернигове

Фракция БЮТ в Черниговском областном совете будет инициировать созыв внеочередной сессии с целью выражения недоверия председателю областной государственной администрации Владимиру ХОМЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Украины от БЮТ Олег ЛЯШКО на пресс-конференции в Чернигове.

"Это человек, который приносит области только вред", - сказал он, отметив, что В.ХОМЕНКО "вместо того, чтобы заботиться об интересах области, занимается политикой".

В то же время народный депутат объяснил, что в свое время правительство Юлии ТИМОШЕНКО выделило 50 млн. грн. на газификацию сел региона, и во время сильных морозов в эту зиму можно было подключить к газоснабжению около 20 сел, однако В.ХОМЕНКО распорядился не делать этого, "чтобы БЮТ не получил дополнительного рейтинга". Также О.ЛЯШКО утверждает, что руководитель области в первую очередь решает собственные проблемы.

Также народный избранник отметил, что попытки переформатирования большинства в областном совете, что, по его данным, пытается сделать председатель облгосадминистрации, будут неудачными, поскольку БЮТ имеет 35 депутатов из 90 в областном совете.

Кроме того, О.ЛЯШКО призвал депутатов местных советов от БЮТ, “Нашей Украины”, других сознательных депутатов создавать оппозицию к власти, "чтобы давать по рукам власти, когда она будет посягать на интересы людей, на местном или на общегосударственном уровне".