Минюст подсчитал мощность политических партий Украины

У Партии регионов самая большая сеть первичных организаций в стране, а у Социалистической партии - самая большая сеть структурных образований.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на министра Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Так, по данным Минюста, касающимся регистрации и легализации структурных образований и местных организаций политических партий, по состоянию на 2010 год наибольшую сеть первичных организаций в стране легализовала Партия регионов - свыше 17 тыс. Одну из наибольших сетей первичных организаций имеют «Единый центр» (около 12 тыс.); Народная партия (свыше 7 тыс.); политическая партия "Наша Украина" (около 5 тыс.), Всеукраинское объединение "Батькивщина" (около 5 тыс.); Украинская социал-демократическая партия (около 4 тыс.); Украинская народная партия (более 2 тыс.); партия "Реформы и порядок" (более 1 тыс.).

Сопоставимую с парламентскими партиями сеть первичных организаций в Украине имеют только Республиканская партия Украины (около 12 тыс.); Социалистическая партия Украины (свыше 12 тыс.); Селянская партия Украины (около 2 тыс.).

Парламентские партии входят также в двадцатку лидеров по мощности сети структурных образований в стране.

В частности, Народная партия зарегистрировала в органах юстиции свыше 13 тыс. структурных образований, Всеукраинское объединение "Батькивщина" - около 12 тыс., Украинская Народная Партия - свыше 10 тыс., политическая партия "Наша Украина" - свыше 7 тыс., Партия регионов - около 7 тыс., Коммунистическая партия Украины (КПУ) - свыше 5 тыс., “Единый центр” - свыше 5 тыс., Народный рух Украины - свыше 3 тыс., Украинская социал-демократическая партия - свыше 2 тыс., Украинская республиканская партия "Собор" - около 2 тыс., Народный рух Украины за Единство - около 2 тыс..; партия "Реформы и порядок" - более 1 тыс.

Из непарламентских партий в двадцатку лидеров по количеству структурных образований вошли Социалистическая партия Украины - около 16 тыс., Социал-демократическая партия Украины (объединенная) - свыше 12 тыс., Селянская партия Украины - около 6 тыс., партия "Демократический Союз" - свыше 5 тыс., Народно-демократическая партия (НДП) - более 4 тыс., Республиканская партия Украины, Всеукраинское политическое объединение "Женщины за будущее".

Кроме того, от 1 до 2,5 тысяч зарегистрированных структурных образований имеют: Конгресс украинских националистов, партия "Трудовая Украина", Партия национально-экономического развития Украины - свыше 2 тыс., Партия зеленых Украины - более 1 тыс.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что, несмотря на небольшой удельный вес политических партий от общего количества легализованных общественных формирований, распространение их деятельности на территорию всей Украины значительно активнее, чем общественных организаций.

Так, в Украине зарегистрировано свыше 3 тыс. общественных и более 1 тыс. благотворительных организаций. Таким образом, 173 политических партии, зарегистрированных в Украине, составляют только 0,4% от общего количества легализованных общественных формирований. Вместе с тем, органами юстиции зарегистрировано свыше 162 тыс. структурных образований политических партий и легализовано путем сообщения около 101 тыс. первичных организаций партий. Для сравнения, местных организаций всеукраинских и международных общественных организаций легализовано около 14 тыс. и зарегистрировано около 1,3 тыс. отделений, филиалов и представительств всеукраинских и международных благотворительных организаций.