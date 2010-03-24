Кому выгодна отмена местных выборов (опрос)

Эксперты сомневаются, что местные выборы в Украине состоятся в этом году.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного Комитетом избирателей Украины в течение 15-20 марта. В нем приняли участие 69 политических экспертов и журналистов из 16 регионов Украины.

В частности, как отмечают в КИУ, 38% опрошенных считают, что в 2010 году местные выборы не состоятся, а почти 50% выразили надежду, что местные выборы пройдут в этом году.

76% опрошенных экспертов относятся негативно к отмене местных выборов, назначенных на 30 мая 2010 года, и считают, что такое решение Верховной Рады Украины противоречит Конституции Украины.

Большинство экспертов считают, что решение об отмене местных выборов имеет политические причины и только 3% называют причиной отмены выборов отсутствие бюджета на 2010 год.

Положительно оценили отмену выборов 7 экспертов (10%), негативно, ведь такое решение парламента противоречит Конституции 52 (76%), а нейтрально, поскольку это решение политическое и оно ничего существенно не меняет – 7 экспертов (10%). Не смогли ответить -3 (4%)

Отвечая на вопрос о причинах такого решения, 42 эксперта (27%) выразили мнение, что основные политические силы не были готовы к проведению этих выборов именно в мае, 34 (22%) - парламентские партии таким образом «выбивали» у партий Арсения ЯЦЕНЮКА и Сергея ТИГИПКО их электорат, 16 (10%) - некоторые политические силы желают совместить возможные внеочередные парламентские и местные выборы, а это невозможно было сделать в мае, 15 (10%) – считают такой шаг закономерным учитывая результаты выборов Президента Украины. В то же время 24 (16%) экспертов считают, что такое решение парламента было, в то же время, и результатом, и средством в процессе переформирования парламентской коалиции. И всего 4 (3%) экспертов считают, что такой шаг был необходимым, потому что отсутствуют реальны источники бюджетного финансирования этих выборов.