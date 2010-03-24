Бывшему одесскому губернатору нашли кресло в мэрии

Экс-глава Одесской облгосадминистрации Николай СЕРДЮК стал заместителем городского председателя Одессы. Об этом сегодня стало известно УНИАН из поинформированных источников.

Между тем, в муниципальном управлении информации не смогли сообщить, деятельность каких городских служб и управлений поручено координировать экс-губернатору: «мы не видели распоряжения мэра по кадрам, поэтому ни подтвердить, ни отрицать назначение Н.СЕРДЮКА, а также круг его должностных обязанностей не можем».

Напомним, 18 марта председателем Одесской ОГА назначен Эдуард МАТВИЙЧУК, сменивший на этой должности Н.СЕРДЮКА. Ранее, 11 сентября 2009 года, тогдашний губернатор Одесской обл. заполучил мандат депутата Одесского облсовета, заменив в этом представительской структуре власти депутата от фракции НУНС Павла ТОНЮ, неожиданно подавшего заявление о досрочном сложении своих полномочий. Затем Н.СЕРДЮК вошел в состав депутатской комиссии по аграрной политике.

Перед назначением в 2005 году на должность главы Одесской ОГА полковник запаса Н.СЕРДЮК занимал должность председателя Киевской райадминистрации Одесского горсовета.