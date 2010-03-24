Королевская переживает, что заложниками могут стать 3/4 украинцев

Повышение цен на газ и жилищно-коммунальные услуги в нынешних условиях приведет к массовым неплатежам и, как следствие, к коллапсу отрасли.

Такое мнение выразила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета.

«Какое бы решение не приняло правительство - повышать тарифы постепенно или же разово - это не выход из создавшейся ситуации, ведь качество услуг не изменится. Повышение тарифов должно сопровождаться повышением качества предоставляемых услуг. Для этого необходимо провести модернизацию отрасли и изменить систему управления. Ведь существующая система - это уровень XIX века», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, при сохранении существующих тенденций через несколько лет качество предоставляемых услуг будет еще ниже, а цены вновь придется повышать, а ситуация в сфере ЖКХ может только ухудшиться.

«Для внедрения новых технологий и модернизации ЖКХ, в том числе и в сфере энергопотребления, по оценкам специалистов, необходимы инвестиции на уровне 40 млрд. долл., которые можно привлечь только из частных источников», - отметила глава комитета промполитики. Она уверена, что привлечь инвестиции, изменить систему управления, и при этом сохранить контроль государства над жилищно-коммунальным хозяйством, возможно при внедрении в данной сфере механизма государственно-частного партнерства. Это мировая практика, когда предприниматель инвестирует средства, а государство предоставляет в пользование инфраструктуру, считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. «ЖКХ – именно та отрасль, в которой данный механизм может быть использован наиболее эффективно», - подчеркнула она.

«Повышать тарифы и ничего не делать - тупиковый вектор развития отрасли. Не хотелось бы, чтобы правительство пошло по этому пути, ведь в заложниках такой политики окажется три четверти населения Украины и целая отрасль, балансирующая сегодня на грани коллапса», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.