Эксперты видят, что Россия с ЧФ ни мычит, ни телится

Эксперты обеспокоены бездеятельностью российской стороны в вопросе подготовки к выводу Черноморского флота РФ с территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Атлантического совета Украины Вадим ГРЕЧАНИНОВ сегодня во время заседания круглого стола в Киеве.

Он выразил убеждение, что на протяжении как минимум последних пяти лет, а также на сегодняшний день российская сторона не принимает действенных мер по обеспечению перебазирования ЧФ в Новороссийск до 2017 года.

Эксперт напомнил, что для этого – со дня подписания украинско-российского договора о базировании Черноморского флота на территории Украины в 1997 году – Россия имела 20 лет, чтобы подготовить, обеспечить и осуществить вывод своей военно-морской базы из Крыма. “Но они для этого ничего не делают. Они даже не готовятся”, - заявил В.ГРЕЧАНИНОВ.

В свою очередь, бывший командующий Военно-морских Сил Украины Владимир БЕСКОРОВАЙНЫЙ констатировал, что реальное состояние Черноморского флота России не отвечает современным требованиям. “Флот устаревает, он уже устарел”, - считает эксперт.

Экс-командующий ВМС заметил, что Россия, в первую очередь в связи с экономическими трудностями, сегодня не строит новые корабли.

“Поэтому тот состав Черноморского флота, который сегодня реально существует, используется с целью решения политических задач России – сохранения влияния на Украину через свое военное присутствие в Крыму”, - объяснил В.БЕСКОРОВАЙНЫЙ.

При этом он выразил мнение, что реальный уровень боевой готовности флота, его численность в настоящее время отходят на второй план. “Важно – решить задачу. То есть, пребывание Черноморского флота на территории Украины имеет сугубо политический подтекст”, - резюмировал он.