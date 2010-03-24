В АП просят людей Азарова не повторять старых ошибок

Заместитель главы Администрации президента Украины Ирина АКИМОВА выcтупает против возобновления работы Свободных экономических зон (СЭЗ) на территории Украины.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно целесообразности возврата к СЭЗ, И.АКИМОВА сказала: «Я бы этого не делала».

Замглавы Администрации Президента также отметила, что даже теоретически список регионов, в которых может быть возобновлена работа СЭЗ, не рассматривался. «Мое убеждение, что вопрос свободных экономических зон в той постановке, в которой он стоял ранее, вряд ли вообще стоит ставить на рассмотрение сейчас», - добавила она.

При этом, по мнению И.АКИМОВОЙ, Украина должна стать единой свободной экономической зоной, без исключений и ограничений. «Улучшение инвестиционного климата в Украине в целом – это единственный вариант для обеспечения привлечения инвестиций, как внутренних, так и внешних. Прошлый опыт показал, что с точечными СЭЗ сопряжены огромные коррупционные риски и искривление конкурентной среды. Поэтому нужно быть очень аккуратным и не повторять старых ошибок», - подчеркнула она.

Замглавы АП также убеждена, что в вопросе повышения инвестпривлекательности регионов Украины следует сфокусироваться на повышении эффективности работы местных администраций. «Если города и регионы хотят, чтобы их люди жили лучше, они должны всесторонне поддерживать работу центральной власти по привлечению инвестиций», - подытожила И.АКИМОВА.

Как сообщал УНИАН, в ходе сегодняшней пресс-конференции вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО заявил, что Украина намерена возобновить деятельность технологических парков и свободных экономических зон.

Отвечая на вопрос о возможном количестве технологических парков, В.СЕМИНОЖЕНКО сказал: «Технологический парк – это не отдельно взятая территория, а конкретный проект, утверждение которого проходит через специально созданную рабочую группу и утверждается правительством».

В правительстве считают, что возобновление работы технологических парков позволит улучшить ситуацию в Украине с разработкой инновационных технологий и научных разработок.

По словам вице-премьер-министра, правительство намерено возобновить деятельность свободных экономических зон (СЭЗ) в Украине. По его словам, сегодня идет работа над усовершенствованием законодательства по поводу деятельности СЭЗ, чтобы эти территории не создавались для отдельно взятых предприятий.

Справка УНИАН. В Украине существует 11 специальных (свободных) экономических зон и 9 территорий приоритетного развития.

Закон «Об общих принципах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон» от 1992 года не содержит предельных сроков действия СЭЗ.

В результате в 1998-1999 гг. в Украине были созданы СЭЗ и ТПР со сроком действия 60 лет.

В соответствии с законодательством, в 2007 году льготы по налогообложению при реализации инвестиционных проектов субъектам ТПР и СЭЗ не предоставлялись.