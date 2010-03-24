Гриценко: Яценюк не оправдал надежд Ахметова

Арсений Яценюк мог быть внесен на должность премьер-министра, если бы сумел уговорить большинство депутатов от НУНС поддержать новую парламентскую коалицию.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал член фракции НУНС, глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко.

«Было такое ощущение, что Яценюк заручился поддержкой со стороны влиятельных «регионалов» уровня Ахметова, возможно, Януковича. И ему дали карт-бланш: если объединит вокруг своей фигуры как премьер-министра более тридцать семи депутатов НУНС, то тогда Янукович будет разговаривать с ним серьезно», - сказал Гриценко.

Однако, по словам депутата, Арсению Яценюку не хватило авторитета внутри фракции.

«Это было окончательно засвидетельствовано во время его личной встречи с Виктором Януковичем, организованной Николаем Мартиненко. Янукович прямо сказал, что премьером он видит Азарова. После этого Арсений Петрович «передумал» быть премьером. Он решил стать оппозиционером», - подчеркнул Гриценко.