Тимошенко: БЮТ контролирует свои фракции в местных советах
23:32, 15 февраля 2007Политика
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Об этом она заявила пикетчикам
Блок Юлии Тимошенко будет отслеживать те решения, которые принимаются фракциями БЮТ в местных советах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время встречи с участниками пикетирования сессии Черкасского городского совета.
«Таким образом, мы посмотрим, как и за что голосуют наши депутаты, как они выполняют свои обещания перед избирателями. И если их решения будут идти вразрез с избирательными обещаниями, то таким депутатам придется вернуть свои мандаты», - сказала лидер БЮТ.
Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что такую возможность дает закон Украины об императивном мандате.
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