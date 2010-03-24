Ющенко говорит, что предупреждал Януковича насчет Табачника

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что глава Министерства образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК является министром, который "некорректно относится" к интересам украинской нации.

Об этом В. ЮЩЕНКО заявил в интервью «5 каналу».

По его мнению, Д. ТАБАЧНИК - «не тот министр, в дань политики которого надо снимать шляпу».

«Это министр, который может принести только раскол в высшую школу и украинское образование. Это человек, который не уважает, презирает наши корни, который некорректно относится к интересам моей нации», - заявил бывший глава государства.

Он также сообщил, что говорил об этом своему преемнику Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Кроме того, В. ЮЩЕНКО заявил, что не разделяет решения мужа бывшей главы Секретариата Президента Веры УЛЬЯНЧЕНКО, который стал заместителем Д. ТАБАЧНИКА.

«Это решение глубоко ошибочно. Не в том плане, что оно меняет политические акценты - нет! Я попросил Веру Ивановну, после того как узнал о таком решении, сделать заявление: политически отстраниться, прокомментировать видение политики ТАБАЧНИКА для Украины. Это было сделано», - сказал В. ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 марта председатель Совета партии «Наша Украина» В. УЛЬЯНЧЕНКО, комментируя для УНИАН назначение ее мужа Виктора ИВЧЕНКО заместителем министра образования и науки, заявила, что персональные назначения на должности в МОН или другие государственные учреждения не изменят ее личной оценки Д. ТАБАЧНИКА.

Также, по ее словам, это не изменит позиции «Нашей Украины». «А позиция заключается в том, что ТАБАЧНИК должен уйти в отставку как одиозный политик, чьи взгляды не совместимы с украинским национальным образованием», - сказала В. УЛЬЯНЧЕНКО.