БЮТ претендует на председательство в Винницком облсовете

На должность председателя Винницкого областного совета Блок Юлии Тимошенко предлагает кандидатуру главного врача санатория "Авангард" в Винницкой области, Александра ГАЛАЧЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель Винницкой областной организации партии "Батькивщына" Елена ВИТЕНКО.

По ее словам, БЮТ внесет кандидатуру А.ГАЛАЧЕНКО на рассмотрение новоизбранного облсовета на первой сессии, которая состоится 27 апреля.

Е.ВИТЕНКО считает кандидатуру главного врача санатория "Авангард" “такой, которая сможет примирить и объединить политических лидеров НСНУ, БЮТ и СПУ”.

Как сообщал УНИАН, по итогам голосования в Винницкий облсовет, Блок Юлии Тимошенко получил 44 мандата из 100, НСНУ - 23, Социалистическая партия – 15, Партия регионов – 7, Народный блок Литвина – 7 и Коммунистическая партия – 4.