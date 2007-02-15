Ющенко хочет отправить правительство в отставку?

Президент Украины может обратиться в Конституционный Суд за разъяснением, может ли он отправить в отставку правительство, сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН сегодня на брифинге для прессы.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя намерение Кабинета Министров обжаловать в Конституционном Суде 10% указов Президента, И.ПУКШИН отметил, что хотел бы увидеть, какие указы, по мнению Кабмина, являются незаконными или неконституционными.

«Если судить по тем административным искам, мы можем говорить об уровне их подготовки, но я со своей стороны хочу подчеркнуть, что за последние шесть месяцев многие постановления Кабинета Министров указами Президента были приостановлены и Президент обращался в Конституционный суд», - сказал он.

И.ПУКШИН отметил, что в случае, если Кабмин, будет проводить «политику таким образом, то мы пересмотрим все-таки свою работу».

На просьбу журналистов объяснить, что означают его последние слова, И.ПУКШИН отметил, что Кабинет Министров, в соответствии с Конституцией, ответственен не только перед парламентом, но и перед Президентом Украины. «Хотя эта норма в Конституции не раскрыта, я считаю, что у Президента есть право обратиться в Конституционный суд за разъяснением, точнее, за получением официального толкования этой нормы – есть ли право у Президента отправлять правительство в отставку, поскольку в Конституции предусмотрена четкая норма ответственности перед Президентом Кабинета Министров», - сказал он.

На вопрос, готовится ли такое представление, И.ПУКШИН ответил: «Если подготовим в ближайшее время, мы сообщим». В то же время после многочисленных уточняющих вопросов журналистов он сказал, что такое представление готовится.