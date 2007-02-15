Кабинет министров подал в суд на Президента

Кабинет Министров направил ряд исков к Президенту Украины в административные суды, сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН сегодня на брифинге.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, на вчерашнем заседании правительства были одобрены 8 административных исков «к Президенту».

“Кабинет Министров считает, что Президент незаконно издал распоряжение о назначении председателей администраций”, - сказал И.ПУКШИН.

По его словам, у него нет точной информации, сколько исков было и еще будет передано в Печерский районный суд Киева, но ему известно, что также готовится иск относительно указов Президента о назначении исполняющими обязанностей председателей райгосадминистраций.

И.ПУКШИН назвал иски непонятными и некорректными. Он отметил, что в исках отсутствует аргументация, какие именно права истца нарушаются и какие законы нарушил Президент, что является обязательным условием составления искового заявления.

Как напомнил И.ПУКШИН, в соответствии с Конституцией Президент назначает и освобождает председателей администраций по представлению Кабинета Министров. «Так, в августе были представления Кабинета Министров в отношении 9 лиц о назначении их на должности (председателей райгосадминистраций). В связи со сменой правительства министр Кабинета Министров письмом обратился к главе Секретариата, чтобы данные документы вернуть», - рассказал суть дела И.ПУКШИН.

Он отметил, что для того, чтобы на законных основаниях отозвать эти представления, нужно было принять соответствующее решение на заседании правительства, а не направлять письмо от имени отдельного министра.

И.ПУКШИН отметил, что решение об отзыве должно приниматься коллегиально, всем составом правительства, а не лично премьер-министром или отдельным министром. «То есть, по моему мнению, указанные иски с юридической точки зрения являются некорректными», - сказал И.ПУКШИН.

Также он сообщил, что “сегодня - завтра” будет подписан указ о создании службы в Секретариате Президента, которая будет защищать интересы Президента в судах. Он отметил, что на сегодняшний день эти функции исполняет Министерство юстиции, но поскольку иски сейчас идут как раз от Кабинета Министров, то выходит, что истец и ответчик - в одном лице.

И.ПУКШИН также отметил, что Президент не будет обращаться со встречными исками к Кабинету Министров. «Не к лицу Президенту в общих судах выяснять отношения с определенными ведомствами, тем более с Кабинетом Министров», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля газета “Экономические известия” со ссылкой на заместителя министра Кабинета Министров Елену ЛУКАШ сообщила. что парламентская коалиция намерена оспорить в Конституционном суде 10% указов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, изданных с момента назначения Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром.