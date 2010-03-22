Янукович о России, газе, границе, футболе и атомных станциях

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО подготовку визита Президента России в Украину и своего визита в США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Говоря о будущем визите Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину, В.ЯНУКОВИЧ отметил необходимость подготовки к подписанию ряда двусторонних соглашений.

Среди приоритетных он назвал, в первую очередь, новое соглашение относительно цены на газ.

Среди других вопросов, которые нуждаются в урегулировании в ходе визита Президента России, - демаркация границы между двумя государствами, сотрудничество в сфере самолетостроения, атомной энергетике, привлечение российских инвестиций (прежде всего, в рамках подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года), а также торгово-экономическое сотрудничество.

Что касается сотрудничества в сфере атомной энергетики, глава государства отметил необходимость построить в Украине три новых атомных блока.

«У нас есть практика делать это совместно. И совместно мы можем почти стопроцентно обеспечить всем необходимым оборудованием строительство этих блоков», - подчеркнул Президент Украины.

Относительно визита Президента Украины в Соединенные Штаты, то В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение в целесообразности своего участия в рассмотрении вопросов ядерной безопасности на международном уровне.

К.ГРИЩЕНКО также проинформировал главу государства относительно выполнения его поручений по подготовке предложений к законопроекту о принципах внутренней и внешней политики Украины, а также относительно повышения эффективности работы украинских торгово-экономических миссий за рубежом.

Министр проинформировал Президента Украины о результатах своей рабочей поездки в Москву.

Он также констатировал, что в Москве в настоящее время придают очень большое значение изменению атмосферы в отношениях между двумя государствами.