Чехия отменила для украинцев «сифилисные» справки

Чешская Республика отменила требование о предоставлении медицинских справок для получения виз.

Об этом сообщается на сайте Посольства Чехии.

“В связи с изменениями в постановлении Министерства здравоохранения Чешской Республики к заявлению на получение визы сроком свыше 90 дней, для долгосрочного пребывания, постоянного проживания и зеленой карты для граждан Украины медицинские справки не требуются”, - говорится в информации.

Как сообщал УНИАН, с 1 июня 2009 года украинцы, которые хотели поехать в Чехию на срок более 90 дней, должны были предоставить медицинскую справку о том, что они не больны СПИДом, туберкулезом и сифилисом. Справка должна была быть переведена на чешский язык и официально заверена.