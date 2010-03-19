Азаров: проводить реформы - не женское дело

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что «не женское это дело - проводить реформы в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после представления нового губернатора Днепропетровской области Александра ВИЛКУЛА.

«Одни говорят, что наше правительство большое, другие, что в правительстве нет женщин, не на кого посмотреть во время заседания Кабинета министров. Одни скучные лица. При всем моем уважении к женщинам – не женское дело проводить реформы», - подчеркнул премьер-министр Украины.

По словам Н.АЗАРОВА, в новое правительство подобраны люди, которые могут работать по 16 часов в сутки, «без выходных и проходных», могут брать ответственность и не боятся говорить «нет» начальству.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что сегодня ключевое задание для правительства – проведение полномасштабных структурных реформ во всех сферах жизни страны. По словам премьер-министра, для этого необходимо проводить разъяснительную работу, ибо без поддержки людей «мы не проведем реформы».