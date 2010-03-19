Яценюк объяснил, почему в Украине не может быть одной оппозиции

Лидер партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что в многопартийной стране не может быть одной оппозиции.

Об этом А.ЯЦЕНЮК пишет в своей статье в журнале «Профиль».

По его словам, в оппозиционном лагере в настоящее время происходит процесс монополизации.

«Одна политическая сила пытается получить монополию на оппозицию, чтобы завтра получить монополию на власть. Причем обе партии представляют одну и ту же эпоху - и действующая власть, и проигравшая. Они представляют одинаковое виденье, такие же цели и такие же ценности. Эти силы - зеркальное отражение друг друга», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Политик убежден, что власти выгодно договариваться с одной оппозицией. «Тем более, что опыт переговоров между ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА - огромный. Но в многопартийной стране не может быть одной оппозиции», - убежден А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, система, сложившаяся в странах с двухпартийной системой, таких как США и Великобритания, в Украине не сработает. Ведь взгляды и подходы у партий сильно отличаются, в частности и у тех, кто в настоящее время не вошли во власть.

«Сегодня у нас при власти Президент, избранный с минимальным преимуществом голосов, правительство, сформированное неконституционной коалицией, а фактически - лично Президентом, и парламент, которому не доверяют свыше 90% украинцев», - подчеркнул лидер «Фронта перемен».