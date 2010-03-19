Политолог: если бы Табачника не было в ПР, его стоило бы придумать

Председатель правления Центра прикладных технологий «Пента» Владимир ФЕСЕНКО убежден, что отставки Дмитрия ТАБАЧНИКА с должности министра образования и науки не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Заменять никого не будут, поскольку это для донецких означает «сдавать своих», - отметил эксперт. По мнению В.ФЕСЕНКО, менталитет выходцев из Донецкой области заключается в том, что резкое изменение решений - «это демонстрация слабости, поэтому никого сдавать не будут».

Он считает, что здесь представители Партии регионов будут руководствоваться «донецким принципом – мы делаем то, что считаем правильным делать, и будем дальше это делать».

В свою очередь, политолог Алексей ГАРАНЬ отметил, что сегодня, в сущности, «фигура ТАБАЧНИКА является громоотводом». По его мнению, если бы Д.ТАБАЧНИКА не было в Партии регионов, «то его нужно было бы придумать».

Он также считает, что «Партия регионов не пойдет на то, чтобы его (Д.ТАБАЧНИКА – УНИАН) сдать».