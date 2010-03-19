Мельниченко грозится порвать с Генпрокуратурой

Экс-майор государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО заявляет, что настроен прекратить сотрудничество с Генеральной прокуратурой Украины по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом он сказал в интервью газете «Сегодня».

«Я не видел перспектив привлечения к ответственности заказчиков и подстрекателей преступления ни при ЮЩЕНКО, не вижу и при новой власти», — сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«ЮЩЕНКО обещал определенным силам не трогать тех, кто стоял за этим преступлением. ЯНУКОВИЧ, к счастью, никакими обещаниями по этому делу не связан. Но его окружение...», - добавил он.

По мнению А.МЕЛЬНИЧЕНКО, «приказ сменить ГОЛОМШУ на ЩЕТКИНА (смена куратора следствия по делу Г.Гонгадзе - УНИАН) МЕДВЕДЬКО получил с Банковой, чтобы снять подозрения с КУЧМЫ и ЛИТВИНА».

«Это лишает меня надежды, что заказчики убийства Гии когда-нибудь ответят за сделанное. Лишь доверие к следователю Александру ХАРЧЕНКО пока сдерживает меня от разрыва с прокуратурой», - продолжил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Издание напоминает, что еще в прошлом году пленки Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, которые касаются убийства журналиста Г.Гонгадзе, где звучали голоса, похожие на голоса Л.КУЧМЫ и В.ЛИТВИНА, прошли экспертизу на подлинность в Германии. Соответствующее заключение иностранных специалистов было предоставлено в Генпрокуратуру, но выводы не обнародованы. Как сообщили в Главном следственном управлении ГПУ, изучив копию записей разговоров высших должностных лиц, эксперты настояли на предоставлении оригинала. Н.МЕЛЬНИЧЕНКО предоставил такой чип, его приобщили к материалам уголовного дела, а следствие назначило новую экспертизу.

«Экспертиза только назначена, и какими будут результаты, скажут лишь специалисты», — отметил заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН, недавно ставший куратором расследования вместо Николая ГОЛОМШИ.

В Главном следственном управлении ГПУ заявление Н.МЕЛЬНИЧЕНКО оценили как излишне эмоциональное.

«Что бы ни говорил МЕЛЬНИЧЕНКО, мы руководствуемся законом и ничем более. Изменение и перераспределение функций и служебных обязанностей между заместителями — прерогатива генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО, который и решает, кому какой участок поручить», — подчеркнул В.ЩЕТКИН.

Также он опроверг слухи о возвращении на следствие еще одного заместителя генпрокурора — Рената КУЗЬМИНА, который ранее курировал дело Г.Гонгадзе, но затем был от него отстранен.

В то же время у адвоката Валентины ТЕЛИЧЕНКО, которая представляет интересы вдовы журналиста Мирославы ГОНГАДЗЕ, совсем иной, чем у Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, взгляд на перспективы дела, пишет газета.

Она не считает, что смена куратора по делу об убийстве журналиста принципиально может повлиять на ход расследования. В июле прошлого года, после ареста бывшего начальника криминальной разведки МВД Алексея ПУКАЧА, вдова погибшего журналиста призывала генпрокурора А.МЕДВЕДЬКО отстранить Н.ГОЛОМШУ и А.ХАРЧЕНКО от этого дела, настаивая на их недостаточном профессионализме и неспособности противостоять политическому давлению.

«Летом 2009-го был четко взят курс на то, чтобы быстрее закрыть дело и привлечь к ответственности одного ПУКАЧА. Руководство Генпрокуратуры проигнорировало нарушения УПК, которые допустили ГОЛОМША и руководство следственной группы, всех оставили на местах. Но теперь ситуация в прокуратуре может поменяться, и есть надежда, что расследование продвинется», — сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года в Вашингтоне Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в присутствии представителей Генпрокуратуры Украины передал европейским экспертам записывающее устройство и фрагменты записей, якобы сделанных им в кабинете бывшего Президента Л.КУЧМЫ, которые могут касаться уголовного дела об убийстве журналиста Г.Гонгадзе.

29 октября 2009 г. Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заверил, что международные эксперты признали аутентичными фрагменты его записей (касающиеся дела Г.Гонгадзе), якобы сделанных в кабинете Л.КУЧМЫ.