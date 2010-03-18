Азаров распределил сферы компетенции вице-премьеров

Премьер Николай Азаров определил компетенции каждого из своих заместителей и решил вопрос их замены. Соответствующие документы обнародованы на правительственном портале.

К компетенции первого вице-премьер-министра Украины Клюева Азаров отнес подготовку и выполнение Программы деятельности КМУ, выполнение общегосударственных программ экономического и социального развития; повышение отечественного потенциала по экспорту продукции, производимой на предприятиях отраслей национальной экономики, защиту и поддержку национального товаропроизводителя; инвестиционно-инновационную политику в реальном секторе экономики; ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и защиту населения от последствий Чернобыльской катастрофы; охрану труда и промышленной безопасности; ТЭК и обеспечение энергетической и ядерной безопасности государства; развитие энергорынка, электроэнергетики, угольной, газо- и нефтедобывающей отрасли; энергосбережение, диверсификацию источников снабжения энергоносителей, в том числе альтернативных. Здесь же: промышленность, космическая деятельность, транспорт и связь, развитие торгово-экономического сотрудничества со странами СНГ, связи с Верховной Радой Украины – все это без последующих уточнений.

Вице-премьер Колесников будет заниматься: экологической безопасностью, использованием и охраной природных ресурсов, регуляцией земельных отношений, развитием лесного и водного хозяйства, деятельностью СМИ, физической культурой и спортом, подготовкой и проведением в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, туризмом и проблемами семьи и молодежи.

На долю Семиноженко выпали: здравоохранение, образование, интеллектуальная собственность, культура и реклама, охрана национального культурного наследия, межконфессиональные и междунациональные отношения, социальная политика, благотворительность и гуманитарная помощь, политика денежных доходов, занятости населения, трудовой миграции; надзор за соблюдением законодательства о труде, обеспечение защиты общественной морали и государственная языковая политика.

Сивковичу предстоит разбираться с вопросами: обеспечения государственного суверенитета, обороноспособности и национальной безопасности, мобилизации, ресурсного обеспечения военных формирований и правоохранительных органов, функционирования оборонно-промышленного комплекса, реализации избыточного военного имущества, предотвращения и противодействия коррупции, предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, правовая политика, беженцы и миграция, информационная безопасность.

В компетенцию вице-премьер-министра Слауты записали: развитие агропромышленного комплекса; создание инфраструктуры продовольственного рынка, обеспечения продовольственной безопасности государства; мелиорацию земель.

Вице-премьер Тихонов будет заниматься: развитием регионов; административно-территориальной реформой, реформированием органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на местном и региональном уровне; градостроением, архитектурой и строительством, реформой ЖКХ и “сохранением традиционного характера среды исторических ареалов населенных мест”.

На долю вице-премьера Тигипко отписали: экономические реформы, регуляторную политику, формирование позитивного инвестиционного имиджа Украины; управление объектами государственной собственности и приватизации государственного имущества; статистику и бухгалтерский учет; развитие предпринимательства; демонополизацию и развитие конкуренции; защиту прав потребителей; вопросы государственного материального резерва и государственных закупок; регуляции рынков финансовых услуг, ценных бумаг и фондового рынка; международной интеграции, в частности ВТО, сотрудничества с международными организациями и иностранными государствами; координации политики интеграции Украины в Европейский Союз; сотрудничества с Советом Европы; привлечение и использование внешней и международной технической помощи, сотрудничества с международными финансовыми организациями; взаимодействия Кабинета Министров Украины с Национальным банком, Сбербанком, Укрэксимбанком и другими банками, Торгово-промышленной палатой, фондовыми и валютными биржами.

Министру Кабинета Министров Толстоухову остались вопросы: координации деятельности органов исполнительной власти по вопросам подготовки для рассмотрения Кабинетом Министров Украины проектов нормативно-правовых актов, других документов; контролю за выполнением органами исполнительной власти актов законодательства; развитию государственной службы и укрепления ее кадрового потенциала; проведение административной реформы; мониторинга организационно-управленческой деятельности руководителей местных органов исполнительной власти, направленной на обеспечение ими социально-экономического развития территорий; внедрение технологий электронного управления и европейских стандартов в деятельность органов исполнительной власти, содействия изучению и использованию мирового опыта организации государственного управления.