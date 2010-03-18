Киевским губернатором стал заместитель Хорошковского
16:07, 18 марта 2010Политика
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Присяжнюк связан с Крымом, СБУ и КПУ
|Анатолий Присяжнюк
Справка УНИАН. ПРИСЯЖНЮК Анатолий Иосифович, генерал-майор милиции, кандидат юридических наук. До последнего времени работал заместителем председателя Служба безопасности Украины (с ноября 2009 года), был депутатом Верховной Рады Крыма от КПУ. Раньше работал заместителем председателя Совета министров АР Крым, председателем правления ГАК «Черноморнефтегаз».
Кандидатская диссертация – «Конституционное строительство в Украинской Народной Республике времен Директории (ноябрь 1918 - начало 1921 гг.)».
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