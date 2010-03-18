Пинзеник говорит, что Украина близка к греческому дефициту

В Украине сложилась такая ситуация, что без реформ уже не обойтись. Об этом экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК заявил в интервью “Левому берегу”.

Так, отвечая на вопрос “Как скоро мы можем решить неотложные проблемы государства, чтобы идти дальше и развиваться?”, В.ПИНЗЕНИК сказал: “Масштаб проблем таков, что за один год их нельзя решить. В этом году можно предпринять шаг в правильном направлении. То есть, нереально выйти на дефицит в 2% ВВП, потому что у нас ужасная база. Но серьезный, правильный шаг – это уменьшить дефицит до 4–5% ВВП. Потому что чем ниже дефицит, тем меньше нужно будет потом платить проценты по долгам. В прошлом году был зафиксирован дефицит в 11%, а в действительности он был еще большим. Потому что нужно прибавить переплату по налогам и невозмещенному НДС. Вместе это будет 12,5% ВВП – это греческий дефицит”.

А на просьбу дать оптимистический и пессимистический прогнозы на этот год, бывший министр финансов ответил: “Оба оптимистические. Эта команда начнет реформы – или их начнет другая команда. Ситуация такова, что не делать ничего уже нельзя”.