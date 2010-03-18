Азаров отменил решение Тимошенко

Кабинет министров Украины постановлением № 268 от 17 марта 2010 года ликвидировал казенное предприятие “Полиграфический комбинат “Украина” по изготовлению ценных бумаг”.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА обнародован на Правительственном портале.

Согласно постановлению, также прекращается процедура ликвидации государственного предприятия “Полиграфический комбинат “Украина” по изготовлению ценных бумаг” и возобновляется его деятельность.

Кабинет министров постановил, что государственное предприятие “Полиграфический комбинат “Украина” по изготовлению ценных бумаг” относится к сфере управления Министерства финансов.

В то же время признаны утратившими действие распоряжение Кабинета министров от 17 февраля 2010 г. № 249 “О мерах по усовершенствованию государственного регулирования и усилению контроля в сфере изготовления бланков ценных бумаг и документов строгой отчетности”, а также постановление Кабинета министров от 2 марта 2010 г. № 218 “Некоторые вопросы образования казенного предприятия “Полиграфический комбинат “Украина” по изготовлению ценных бумаг”.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2010 года в результате конфликта вокруг руководителя полиграфкомбината во время избирательной президентской кампании правительство Юлии ТИМОШЕНКО ликвидировало государственное предприятие “Полиграфический комбинат “Украина” по изготовлению ценных бумаг", преобразовав его в казенное предприятие.

После создания казенного предприятия, 24 февраля правительство Ю.ТИМОШЕНКО назначило Андрея РАДЮКА генеральным директором казенного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".