Предсмертную записку Кравченко перепроверят?

Предсмертная записка экс-главы МВД Юрия Кравченко, якобы покончившего с собой 4 марта 2005 года, будет подвергнута новой почерковедческой экспертизе.

Информированные источники в ГПУ, просившие не указывать фамилий, сообщили газете «Сегодня»,что поводом стало недавнее интервью Леонида КУЧМЫ телеведущему Константину СТОГНИЮ. В нем, напомним, экс-президент заявил, что в записке Ю.Кравченко нет фамилий. По материалам же следствия, в тексте упомянут сам Л.КУЧМА.

К.СТОГНИЙ, ставший на днях советником шефа МВД, предположил, что было несколько записок. Но источники «Сегодня» говорят, что она была одна, только слова из нее можно прочесть двояко: Ю.Кравченко стал жертвой или «Президента Кучмы», или «Президента страны». Почерк очень неразборчив. Дабы исключить разночтение, и назначена новая экспертиза - в рамках другого уголовного дела.

В ГПУ информацию не комментируют. Работавший с Ю.Кравченко народный депутат Николай ДЖИГА считает: почерк - не экс-министра.

Как сообщал УНИАН, 4 марта 2010 г. бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что настаивает, что фамилия экс-президента Л.КУЧМЫ фигурирует в предсмертной записке экс-главы МВД Ю.Кравченко.

Ю.ЛУЦЕНКО привел дословный текст предсмертной записки бывшего руководителя МВД Ю.Кравченко: «Любі мої, я не винен ні в чому. Пробачте мені. Я став жертвою політичних інтриг президента Кучми та його оточення. Йду від вас з чистим сумлінням. Прощавайте…».

«Категорически заявляю: утверждение Л.КУЧМЫ является циничной ложью», - еще раз отметил Ю.ЛУЦЕНКО, подчеркнув, что «с приходом новой власти создается ощущение, что возвращаются времена лжи и всепозволенности власти».

Ю.Кравченко был найден мертвым с огнестрельными ранениями головы утром 4 марта 2005 года на собственной даче в Конче-Заспе под Киевом. Милиция склоняется к выводу, что это было самоубийство. 4 марта в 10.00 Ю.Кравченко должен был явиться на допрос в Генпрокуратуру в деле об убийстве Г.Гонгадзе.