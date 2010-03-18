Герман говорит, о том, что ее сын - в Кабмине, прочитала в Интернете

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН узнала о назначении своего сына заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуации из Интернета. Об этом она сказала в среду в эфире “5 канала”.

Как сообщает “Украинская правда”, А.ГЕРМАН пообещала уйти с должности, если ее сын Николай КОРОВИЦЫН "сделает что-то не так" в должности заместителя министра.

По словам А.ГЕРМАН, она прочитала о назначении своего сына заместителем министра в Интернете.

"Если он будет работать хорошо – порядок. Если он сделает что-то не так – он должен уйти. Но не только он, но и я. Потому что я тоже несу ответственность, потому что я при власти", - отметила заместитель главы АП.

"И хотя я не делала ему никаких преференций, никого за него не просила, я все-таки несу ответственность за шаги человека", - заявила А.ГЕРМАН.

"С другой стороны, перекрывать молодому человеку дорогу только потому, что его мама при власти, я тоже не могу себе этого позволить", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 17 марта с.г. министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ представил коллективу МЧС своих заместителей, в том числе сына заместителя главы Администрации Президента А.ГЕРМАН Николая КОРОВИЦЫНА.

Кроме того, первым заместителем министра назначен Виталий БУТ, заместителями - Андрей СКИБЯК, Виталий РОМАНЧЕНКО, Андрей БОНДАРЕНКО и Н.КОРОВИЦЫН.

Начальником Государственного департамента пожарной безопасности МЧС назначен Василий АНДРИЕНКО. Продолжают работать в МЧС первый заместитель министра Владимир АНТОНЕЦ, заместитель министра Владимир ХОЛОША и заместитель министра Михаил БОЛОТСКИХ.

Во время вступительного слова Н.ШУФРИЧ сказал, что новоназначенные заместители – это коллеги, с которыми за последние годы многое удалось сделать.