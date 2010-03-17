Сына Герман назначили заместителем министра

Николай Коровицин назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

По словам источников, Коровицын будет курировать вопросы техногенной ситуации в 4 городах, где будет проходить Евро-2012.

Собеседник добавил, что Коровицын знает 3 иностранных языка, в том числе польский.

Как известно, Коровицин - сын заместителя главы администрации президента Анны Герман.

Ранее он работал помощником народного депутата. Формально он числился помощником Тараса Чорновола, однако помогал Герман, когда она была депутатом.

Кроме того, еще одним заместителем министра по чрезвычайным ситуациям стал муж регионалки Елены Бондаренко Андрей.

В 2006 году, во времена премьерства Виктора Януковича, Андрей Бондаренко был главой Донецкого облуправления МЧС.